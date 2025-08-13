L’OL n’écarte pas la piste Timo Werner mais…

L’Olympique Lyonnais est d’attaque sur ce mercato. Les pensionnaires du Groupama Stadium multiplient des coups sous l’impulsion du directeur technique Matthieu Louis-Jean et de la cellule de recrutement. L’un des plus gros pourrait être la venue de Timo Werner (29 ans). Certaines rumeurs ont circulé sur le sujet dernièrement. Selon nos informations, l’Allemand a bien été proposé à l’OL.

Les Gones sont bien intéressés, mais ils voient plutôt le joueur comme une opportunité de fin de mercato. D’autant que les Gones peuvent compter sur Michael Gerlinger, le Directeur Général, qui a d’excellentes relations avec Red Bull. Mais pour l’instant, l’imposant salaire de l’attaquant (environ 900 000 euros par mois) est un frein et ne correspond pas à la nouvelle politique de recrutement des Gones. Affaire à suivre…