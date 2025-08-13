Les premières annonces du boss de LFP Media sur le nombre d’abonnements à Ligue 1+

La Ligue 1 va reprendre ses droits vendredi prochain avec le choc entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille. Une rencontre qui sera à suivre sur la toute nouvelle chaîne de la Ligue, Ligue 1+. Face à la crise des droits TV, les acteurs du championnat de France ont donc choisi la solution interne avec des objectifs bien précis. Le but annoncé par LFP Media, la filiale commerciale de la LFP, est d’atteindre un million d’abonnés au terme de la première année et de viser entre 2,2 et 2,5 millions de fidèles d’ici quatre ans.

Pour espérer arriver à ses fins, LFP Media a donc choisi de proposer des abonnements à des prix cassés. À savoir un pass à 14,99€ par mois pour avoir 8 matches sur 9 de L1, avec un engagement d’un an, pour deux écrans. Si vous ne voulez pas d’engagement, le prix passe à 19,99€ mensuels. Enfin, une offre à 9,99€ mensuels existe pour les moins de 26 ans (sans engagement, pour un seul écran). D’autres offres existent, comme chez DAZN qui propose un abonnement Ligue1+ associé notamment à la Serie A et à l’Eredivisie pour 9,99€ par mois pendant 3 mois puis 14,99€ par mois avec 12 mois d’engagement. De quoi séduire à nouveau le grand public après une saison 2024/2025 marquée par une trop faible exposition médiatique ?

«On sent qu’il y a un bon “move”»

Interrogé par Ouest France, le directeur général de LFP Media, Nicolas de Tavernost, a dressé un tout premier bilan concernant le nombre d’abonnés déjà enregistrés. Le dirigeant ne donne pas de chiffre, mais il a assuré que le démarrage était plus que prometteur. «Les premiers indicateurs sont positifs. On ne va pas communiquer le nombre d’abonnés parce que sinon, on devrait le citer tous les matins, mais par rapport aux plans que nous nous sommes fixés, nous sommes très enthousiastes et confiants dans les premières réactions et les premières transformations en termes d’abonnements. On sent qu’il y a un bon “move”. (…) Les abonnés sont là et ils arrivent.»

Avec ses tarifs revus à la baisse en attendant d’avoir l’exclusivité de la diffusion de tous les matches de L1 l’an prochain (beIN Sports détient toujours les droits pour le match du samedi à 17h), la chaîne Ligue 1+ a-t-elle réellement des chances d’atteindre un million d’abonnés au bout d’un an, là où DAZN a peiné à arriver à 500 000 fidèles en six mois ? De Tavernost y croit. «Ce chiffre est atteignable, il est très ambitieux. Mais encore une fois, notre projet est ambitieux. Nous avons adapté notre politique marketing, une politique de prix ajustée pour, justement, engranger assez rapidement des abonnés. Ça reste un objectif et pour les clubs, il faut que nous soyons ambitieux.». C’est dit.