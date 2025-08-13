Barça : Marcus Rashford confiant pour son inscription en Liga

Cette semaine s’annonce décisive pour le FC Barcelone, qui espère régulariser plusieurs inscriptions avant son entrée en lice en Liga ce samedi face à Majorque. Le président Joan Laporta a confirmé lundi que certaines opérations financières sont proches d’aboutir, ce qui permettrait au club de remplir les conditions nécessaires pour enregistrer plusieurs joueurs. D’après Marca, la priorité du club reste Joan García, qui attend le feu vert de la commission médicale du championnat espagnol concernant la durée d’indisponibilité de Marc-André ter Stegen. Si celle-ci dépasse quatre mois, une partie du salaire du gardien allemand pourrait être utilisée pour inscrire le nouveau numéro 1 des cages barcelonaises, ainsi que d’autres éléments de l’effectif blaugrana.

Parmi eux figure Marcus Rashford, prêté avec option d’achat par Manchester United, qui occupe la deuxième place sur la liste des priorités du Barça. Conscient des contraintes financières du club au moment de sa signature, l’international anglais (62 sélections, 17 buts) ne s’affole pas et se montre confiant quant à son inscription en Liga et à la possibilité de disputer son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs contre les Bermellones. Pour le moment, ils sont cinq, entre recrues et jeunes promus en équipe première, à ne pas être autorisés à jouer dans l’élite du football espagnol.