Le LOSC vend Bafodé Diakité à Bournemouth pour 40 M€

Hier, Bournemouth a conclu la vente d’Illia Zabarnyi au Paris Saint-Germain. Les Cherries ont récupéré environ 67 M€ (avec bonus) grâce à l’Ukrainien. Une partie de cette somme a été réinvestie très rapidement afin de recruter son remplaçant, à savoir Bafodé Diakité. Pour lui, les négociations ont été longues, sachant qu’Olivier Létang et les Dogues ne comptaient pas le brader. Interrogé sur son cas vendredi lors de la présentation de certaines recrues, le président lillois s’était montré plutôt clair en indiquant que la porte n’était pas fermée mais qu’il attendait un certain montant.

«De façon très claire, s’il y a un départ, il n’y en aura qu’un seul sur les deux (défenseurs centraux), pas les deux. […] On ne vendra pas tout le monde, c’est une évidence. Mais pour moi, le respect de la parole est important. J’avais dit à un joueur (Diakité) que s’il y avait une ouverture intéressante pour lui et pour nous, je l’envisagerais. J’aime respecter ma parole.» Et il a tenu parole quand le joueur a été approché par Bournemouth. Il fallait juste s’entendre en ce qui concerne le prix de vente et d’autres détails.

Lille récupère un joli chèque

Tout s’est accéléré durant le week-end dernier. Un accord a été trouvé autour d’une vente d’environ 40 M€. Comme expliqué hier sur notre site, le joueur a passé sa visite médicale sans problème avant de parapher un bail de 5 ans. Ce mercredi matin, Lille a annoncé son départ. « Le LOSC officialise aujourd’hui le transfert de Bafodé Diakité à l’AFC Bournemouth (Premier League). Le défenseur de 24 ans s’est engagé ce jour avec le club anglais. Il quitte Lille après trois très belles saisons à titre collectif et individuel, marquées par 112 matchs, 13 buts (tcc) et deux campagnes européennes.»

Le club nordiste ajoute : «cette progression et cette régularité, associées à sa sérénité et son professionnalisme lui ouvrent aujourd’hui les portes de la Premier League, le championnat le plus relevé du monde. Le LOSC est fier d’avoir pu compter Bafodé Diakité dans ses rangs, d’avoir pu révéler et s’appuyer sur ses qualités techniques et humaines, et de l’avoir accompagné dans sa progression. Le Club tient à le remercier chaleureusement pour son apport, son professionnalisme et son excellent état d’esprit pendant ces trois saisons. Bafo’, tu es un Dogue pour toujours. Bonne route !» Une belle vente de la part des Dogues.