Exclu FM Ligue 1

Lille discute avec les Rangers pour Hamza Igamane

Alors que le dossier est ouvert depuis plusieurs semaines, le LOSC a décidé de relancer la piste Hamza Igamane. Des discussions ont repris ses dernières heures entre la formation nordiste et les Glasgow Rangers.

Par Sebastien Denis
2 min.
Hamza Igamane @Maxppp

Si Olivier Giroud est en feu depuis son retour en Ligue 1 avec le LOSC avec 2 buts en 2 matches, le LOSC sait qu’il doit recruter devant pour les nombreuses échéances des Dogues cette saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. D’ailleurs, Bruno Genesio ne cesse de réclamer des recrues à son président Olivier Letang. «Je ne parlerais pas de mercato, j’échangerai avec mon président, mais ce qui est sûr, c’est qu’on a encore besoin de joueurs», a-t-il expliqué après le succès remporté face à l’AS Monaco.

La quête d’un numéro 9 est donc essentielle pour Lille, et ce, même si Olivier Letang avait indiqué le contraire vendredi en conférence de presse de présentation de plusieurs recrues. Et depuis le mois de juin, c’est Hamza Igamane qui fait office de priorité pour Lille. À l’époque, les discussions s’étaient intensifiées et avaient même débouché sur une forte probabilité de voir cet attaquant marocain puissant, techniquement assez propre et plutôt adroit devant le but, porter les couleurs des Dogues.

Hamza Igamane veut jouer en Ligue 1

Mais depuis plus rien ou presque. Mais à une semaine de la fin du mercato, Lille a décidé de relancer le dossier. Selon nos informations, le dialogue a été renoué avec les Glasgow Rangers ces dernières heures. Si aucune offre n’a encore été formulée, celle-ci pourrait rapidement intervenir. Pour le plus grand bonheur du joueur qui souhaite évoluer en Ligue 1.

Auteur de 16 buts et 3 offrandes en 46 matches avec la formation écossaise l’an passé, Igamane a évolué à trois reprises avec les Rangers cette saison. Ce week-end, une polémique a eu lieu, suite à des propos de Russell Martin le coach du club écossais qui a indiqué que le joueur avait refusé d’entrer en jeu. Certaines sources parlaient d’une blessure diplomatique, il s’agissait surtout d’une blessure aux adducteurs l’empêchant de donner sa pleine mesure. À suivre.

Pub. le - MAJ le
