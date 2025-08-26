Affaire Rabiot : Eric Di Meco s’en prend lui aussi à l’OM

La volte-face de Roberto De Zerbi à l’issue du match gagné face au Paris FC déchaîne les passions. Pour beaucoup, le choix du coach phocéen de tendre la main à Adrien Rabiot et d’ouvrir la porte à un retour du milieu de terrain est incohérent après tout ce qui a été dit sur la bagarre avec Jonathan Rowe. Un constat illustré par les propos d’Eric Di Meco.

La suite après cette publicité

«La semaine dernière, on nous a pris pour des jambons et je vois que certains ont plongé la tête la première. On sait aujourd’hui que le coach souhaite que Rabiot réintègre le vestiaire. (…) Je ne crois pas la version du club. Le premier membre du vestiaire qui s’embrouille, c’est Rulli. Rabiot s’est mis au milieu, ça a dû parler et bim, bam, boum, il y a eu bagarre… On connaît l’histoire, on l’a tous vécue, ça se finit le lendemain dans le vestiaire et on passe à autre chose. (…) Pour moi, c’est du vent, c’est du flanc. On nous a expliqué que le vestiaire était choqué par la bagarre. Mais je reste persuadé que les Hojbjerg et autres ont dû dire : ‘Comment c’est possible de virer un joueur pour ça?’ Ils ont plutôt été choqués par ce qu’on a fait à Rabiot», a-t-il confié sur RMC Sport.