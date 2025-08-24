Le héros Olivier Giroud impressionne tout le monde au LOSC !

Certains joueurs vieillissent comme le bon vin. Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Luka Modric… tant de joueurs ont montré ces dernières années qu’ils étaient capables de réaliser de grandes performances à un âge avancé. Il faut ajouter Olivier Giroud à cette liste prestigieuse. Brillant à l’AC Milan, l’attaquant français avait pris la décision de tenter sa chance en MLS la saison passée. Un pari raté tant le passage du champion du monde 2018 aura été compliqué avec le Los Angeles FC. Ayant besoin d’un challenge stimulant, le buteur de 38 ans a décidé de revenir en France cet été. Un pari relevé par le LOSC, désireux d’apporter de l’expérience à son attaque après le départ de Jonathan David.

Un choix qui, pour le moment, s’avère être très fructueux. Toujours aussi professionnel et irréprochable, l’ancien d’Arsenal et de Chelsea a mis tout le monde d’accord en interne. Et après une préparation estivale impressionnante, Giroud était très attendu pour son retour en Ligue 1, plus de 10 ans après son départ de Montpellier à Arsenal. Encore une fois, le numéro 9 des Dogues a fait taire ses détracteurs. Buteur, Giroud a fait l’étalage de tous ses talents lors de la première journée à Brest (3-3). Visiblement au rendez-vous cette saison, le natif de Chambéry faisait ses premiers pas au stade Pierre-Mauroy ce dimanche sous la tunique nordiste. Face à Monaco, Olivier Giroud a été héroïque.

Olivier Giroud savoure sa renaissance au LOSC

Pesant sur la défense monégasque tout au long de la rencontre, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France a délivré les siens en toute fin de rencontre en inscrivant son 350e but en carrière. Et même s’il a raté un penalty dans la foulée, ce contretemps n’est pas venu gâcher la belle fête de Giroud face à son nouveau public. Au terme de la rencontre, son entraîneur, Bruno Genesio, s’est voulu dithyrambique au sujet de l’apport de la légende du football français à son LOSC : «j’ai beaucoup d’échanges avec lui, régulièrement, pour savoir s’il a besoin de couper de temps en temps lors de certaines séances, s’il a besoin de faire des soins. Mais pour l’instant, il ne veut pas. Il s’entraîne. Il veut travailler, marquer des buts. Je suis à l’écoute. Il se connaît bien, ça fait plaisir de voir autant d’humilité chez un joueur qui est champion du monde. C’est un exemple pour les jeunes, mais pas que.» Ovationné par tout l’antre de Villeneuve-d’Ascq, Giroud n’a pas caché sa fierté au coup de sifflet final.

Interrogé par Ligue 1+ sur ses débuts merveilleux, le bourreau des surfaces a donné la recette de sa folle longévité : «ça me tenait à cœur de faire une bonne première à Pierre-Mauroy devant notre public, grand soulagement d’avoir pu gagner ce match. Chaque point est important, surtout en début de saison. Il faut tout de suite monter dans le train et ne pas se faire distancer. On aurait un être plus efficace, moi le premier, sur le penalty. Je suis un peu fâché contre moi en tant que compétiteur, mais je ne vais pas cracher dans la soupe, je suis très content d’avoir pu aider l’équipe. (…) C’est un plaisir, j’ai marqué la semaine dernière à l’extérieur, mais ce soir, j’avais vraiment envie de réussir mes débuts et aider l’équipe à gagner ce match. Le foot est un éternel recommencement. Il faut toujours se remettre en question et sortir de sa zone de confort. J’y ai cru jusqu’au bout, j’ai laissé exploser toute ma grinta, ma joie et ma rage de vaincre. C’était cool de partager avec le public. J’ai fait un cœur à ma famille mais on m’a dit que c’était au mauvais endroit, ils étaient placés ailleurs (rires).» Vous l’aurez compris, l’idylle entre Olivier Giroud et le LOSC démarre sous les meilleurs auspices.