L’UEFA répond à Olivier Létang après le penalty polémique refusé au LOSC

Le verdict rendu par la direction de l’arbitrage de l’UEFA risque de ne pas plaire au LOSC. Défaits par le PAOK Salonique au terme d’un match spectaculaire (3-4), les Dogues se sentaient lésés au coup de sifflet final, notamment après le penalty refusé en première période malgré un tirage de maillot évident. « J’ai déjà écrit à Mr Ceferin (président de l’UEFA, NDLR), ce qu’il s’est passé ce soir est incroyable. Où est le délégué ? », avait d’ailleurs pesté Olivier Létang à la mi-temps du match. Oui mais voilà, selon les dernières informations de L’Equipe, la direction l’arbitrage de l’UEFA, sous la responsabilité de l’Italien Roberto Rosetti, ne conteste pas la décision prise par Nikola Dabanovic.

Elle estime que l’action n’était pas aussi évidente que cela et que les deux décisions (siffler ou ne pas siffler penalty) étaient donc possibles. De ce fait, Nikola Dabanovic ne sera pas sanctionné, à contrario d’Olivier Létang qui pourrait, lui, prendre très cher. Contacté par RMC, un membre de l’UEFA a même fait savoir que «c’est ridicule» de signifier aux arbitres que le patron de Lille a écrit au président de l’instance européenne. Et d’ajouter : «après ses sorties sur l’arbitrage français, M. Létang poursuit sur la scène européenne, c’est triste de s’en prendre comme ça aux arbitres».