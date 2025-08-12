Bournemouth : c’est signé pour Bafodé Diakité

Ce mardi matin, Bournemouth a annoncé le départ d’Illia Zabarnyi au Paris Saint-Germain. Une opération à 67 M€, bonus compris. Pour le remplacer, les Cherries ont décidé de miser sur Bafodé Diakité comme révélé par nos soins.

Le LOSC a accepté de le laisser filer en Angleterre contre environ 40 M€. Selon nos informations, tout est bouclé pour le joueur, qui a signé un bail de 5 ans. L’officialisation est attendue très rapidement.