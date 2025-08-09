Bournemouth lâche 40 millions au LOSC pour le remplaçant de Zabarnyi

Parfois sur le mercato, certains dossiers peuvent en débloquer d’autres. Souvent même. Du côté Bournemouth, après une très belle saison en Premier League, on s’attendait à perdre les meilleurs éléments de l’effectif. Surtout dans le secteur défensif tant le duo Huijsen-Zabarnyi a impressionné pendant toute la saison. Le premier cité n’a pas tardé avant de faire ses valises direction le Real Madrid.

La suite après cette publicité

Pour le second, convoité en Angleterre, son avenir était annoncé du côté du PSG. Le club de la capitale en avait fait sa priorité au poste de défenseur central. Les négociations ont été très longues entre les différentes parties malgré la volonté du joueur de signer chez les Champions d’Europe. Et ces derniers jours, le PSG a enfin réussi à boucler ce dossier, ajustant son offre sur les attentes du club anglais.

Accord à 40 millions

Dans le même temps, Bournemouth avait fait du Lillois Bafodé Diakité son successeur. Mais comme avec le PSG, les négociations semblaient durer avec le LOSC. Le club français réclamait 40 millions d’euros pour laisser partir son joueur et Bournemouth ne s’alignait toujours pas sur le montant. Finalement, en finalisant Zabarnyi au PSG, les Cherries ont pu récupérer la somme nécessaire selon nos informations.

La suite après cette publicité

Le deal est désormais bouclé. Bournemouth va débourser 40 millions d’euros pour récupérer le défenseur central de 24 ans. Un accord a été trouvé entre les différentes parties. Le joueur est attendu dans les prochaines heures en Angleterre pour sa visite médicale et la signature du contrat. Une belle vente pour Lille après celle de Chevalier qui ne devrait plus tarder à être officialisé.