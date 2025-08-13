Le PSG pourrait réaliser un transfert historique

La façon de faire a été très rude pour Gianluigi Donnarumma. Après quatre ans de bons et loyaux services et des prestations XXL dans le money time de la dernière Ligue des Champions, le portier de 26 ans a été invité à prendre la porte de sortie, à un an de la fin de son contrat. Remplacé par Lucas Chevalier, « Gigio » paie le choix assumé de Luis Enrique de vouloir un autre profil de gardien pour le jeu de son PSG.

Le PSG de QSI n’a jamais négocié un transfert avec le City d’Abu Dhabi

« Ce sont des décisions difficiles, mais j’assume la responsabilité du choix qui a été fait. S’ils étaient faciles à prendre, n’importe qui les prendrait. Ils ont à voir avec le profil de gardien de but dont mon équipe a besoin », a déclaré l’Espagnol hier en conférence de presse. Non convoqué pour le match de Supercoupe d’Europe face à Tottenham, Donnarumma est prié de se trouver un nouveau club. Hier, tout semblait s’accélérer avec un accord annoncé entre le joueur et Manchester City.

Ederson pourrait quitter les Cityzens pour filer à Galatasaray et Donnarumma viendrait donc le remplacer. Une information toutefois démentie dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport par l’agent du joueur, Vincenzo Raiola. « Pour l’instant, nous n’avons conclu aucun accord avec qui que ce soit, il n’y a aucune négociation en cours. Il y a des possibilités en Premier League, mais j’espère que le PSG ne fera pas le malin. Quoi qu’il en soit, il fallait clarifier la situation avec les supporters ».

Un contexte plus apaisé ?

Toujours est-il que City reste la principale option pour « Gigio ». Et si l’affaire venait à être conclue, on assisterait à un transfert historique, peu importe le prix. En effet, depuis que le Qatar a pris le contrôle du PSG et que Manchester City est détenu par les Émiratis, aucun transfert n’a été négocié entre les deux clubs. Certains joueurs sont bien passés entre les deux écuries (Claudio Gomes et Mahamadou Sangaré), mais toujours en qualité de joueurs libres. Enfin, il y a bien eu un intérêt parisien pour Bernardo Silva ces dernières années, mais jamais le portugais n’a été en position favorable pour rallier la capitale française. Un constat dû à la forte rivalité entre les deux États du Golfe qui a dépassé le cadre du sportif (Abu Dhabi a notamment été l’un des acteurs majeurs avec l’Arabie saoudite du blocus du Qatar entre 2017 et 2021).

Des tensions qui ont donc accouché de cette situation inédite et d’autres anecdotes comme la fin de la collaboration entre le PSG et la compagnie aérienne Emirates… basée à Dubaï ou le licenciement de Laurent Blanc en 2016, quelques mois seulement après sa prolongation, après la défaite en quart de finale de Ligue des Champions face à City. Furieux et vexé de son nouvel échec en C1 face au rival émirati, le PSG n’avait pas hésité à virer son coach, quitte à lui payer un chèque d’un peu plus de 20 M€. Depuis, les relations entre les deux pays se sont apaisées et les deux clubs ont réussi à remporter la prestigieuse coupe aux grandes oreilles. De quoi favoriser une grande première sur le mercato ?