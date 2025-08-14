Nantes : Luis Castro suspendu pour la réception du PSG

Nouvel entraîneur de Nantes, Luis Castro ne pourra pas s’asseoir sur le banc des Canaris lors de la première journée de Ligue 1. Pour le choc face au PSG (dimanche 17 août à 20h45), le technicien nantais découvrira, en effet, l’ambiance de la Beaujoire, depuis les tribunes.

La raison ? Le Portugais de 45 ans doit purger une suspension après un carton reçu lors de son dernier match comme entraîneur de Dunkerque, en barrage d’accession à la Ligue 1 à Metz (0-1) le 17 mai.

