Barça : le coup de gueule d’Hansi Flick contre les joueurs non-inscrits

À 24 heures de son premier match de Liga, le FC Barcelone a encore des problèmes pour inscrire ses nouvelles recrues. Si Joan Garcia devrait bien être du voyage à Majorque pour la première journée de championnnat, et même titulaire, Marcus Rashford et Roony Bardghji ne seront quant à eux pas disponibles et ça agace Hansi Flick.

«Je ne suis pas très satisfait de cette situation, lâche le coach allemand en conférence de presse de veille de match. J’ai confiance dans le club, il faut attendre demain. La saison dernière, c’était pareil. On se concentre sur ce qu’on a entre les mains», assure-t-il. La direction n’a plus que quelques jours pour régler le problème.