Barça : Marcus Rashford dévoile son favori pour le Ballon d’Or

Cela ressemble à un passage obligé. Lorsqu’une nouvelle recrue débarque au FC Barcelone, il ne faut pas longtemps avant qu’elle ne donne son premier entretien à l’un des grands noms de la presse espagnole pour évoquer son arrivée en Catalogne, ses nouveaux coéquipiers… et bien sûr, le nom de Lamine Yamal revient souvent dans ces conversations. Marcus Rashford, prêté par Manchester United au Barça, n’échappe pas à la règle. L’attaquant anglais s’est exprimé sur le prodige espagnol de 18 ans, saluant sa grande maturité. «C’est un joueur très talentueux, un joueur de haut niveau. Ce qui est le plus surprenant, c’est sa maturité pour son âge. Sa façon de penser et de jouer. Il est très en avance sur son âge. C’est passionnant de jouer avec lui et avec les autres aussi. Je m’adapte au changement d’environnement, de rythme et de football, et le meilleur endroit pour le faire, c’est sur le terrain. Je vais faire des erreurs, mais j’apprendrai aussi beaucoup et je m’améliorerai. La qualité des joueurs aide beaucoup et, comme je l’ai déjà dit, pour moi, le terrain est l’endroit le plus facile pour apprendre», a-t-il déclaré dans les colonnes de Sport.

Interrogé ensuite sur la possibilité que Lamine Yamal remporte un jour le Ballon d’Or, Rashford n’a aucun doute. «Oui, bien sûr. S’il ne le remporte pas cette année, il le remportera à l’avenir. Dembélé, Raphina, ils le méritent tous. Il est difficile d’en choisir un, mais ils sont tous mûrs et ont réalisé une saison fantastique. Lamine est si jeune qu’il le remportera certainement», a-t-il assuré, avant d’en dire plus sur la personnalité du numéro 10 blaugrana dans le vestiaire : «En tant que personne, c’est un garçon de 18 ans, toujours drôle, qui rit et plaisante avec les autres. C’est stimulant d’être dans un vestiaire avec autant de jeunes. Cela me rappelle quand j’avais son âge… Et oui, c’est le joueur le plus talentueux avec lequel j’ai joué pour son âge. Je n’ai jamais joué ni vu personne avoir autant d’impact sur le jeu que lui. Peut-être Ronaldo (Nazário), El Fenómeno. Avoir une telle influence sur le terrain à un si jeune âge et de manière aussi constante est incroyable. Il a une longue carrière devant lui, et j’espère qu’il maintiendra son niveau, voire qu’il s’améliorera.»