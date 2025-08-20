L’Inter Milan séduit par le profil d’Oumar Solet

À la recherche d’un renfort défensif, l’Inter Milan a activé la piste menant à Oumar Solet. Le défenseur de l’Udinese plaît beaucoup au club lombard, et des discussions ont déjà été engagées entre les deux parties. Initialement, Renato Veiga et Loïc Badé figuraient sur la short-list, mais leurs départs vers d’autres clubs ont redistribué les cartes.

Oumar Solet est désormais la priorité. Polyvalent et performant dans une défense à trois, le système utilisé par l’Inter, il a su se montrer convaincant sous ce schéma avec l’Udinese. Cependant, le club italien ne compte pas le laisser partir facilement et réclame une indemnité de transfert élevée.