Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM Serie A

L’Inter Milan séduit par le profil d’Oumar Solet

Par El-Hadji Loum - Alexandre Chaillol
1 min.
Oumar Solet @Maxppp

À la recherche d’un renfort défensif, l’Inter Milan a activé la piste menant à Oumar Solet. Le défenseur de l’Udinese plaît beaucoup au club lombard, et des discussions ont déjà été engagées entre les deux parties. Initialement, Renato Veiga et Loïc Badé figuraient sur la short-list, mais leurs départs vers d’autres clubs ont redistribué les cartes.

La suite après cette publicité

Oumar Solet est désormais la priorité. Polyvalent et performant dans une défense à trois, le système utilisé par l’Inter, il a su se montrer convaincant sous ce schéma avec l’Udinese. Cependant, le club italien ne compte pas le laisser partir facilement et réclame une indemnité de transfert élevée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Udinese
Inter Milan
Oumar Solet

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Udinese Logo Udinese
Inter Milan Logo Inter Milan
Oumar Solet Oumar Solet
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier