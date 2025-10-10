José Mourinho insulté par l’un de ses anciens joueurs
Durant sa carrière, José Mourinho ne s’est pas fait que des amis. Henrikh Mkhitaryan figure dans le clan de ceux avec qui le Special One a eu des soucis. Le footballeur arménien, qui a évolué sous ses ordres à Manchester United, est revenu dans son autobiographie sur une altercation qu’il a eue avec le Portugais dans le vestiaire d’Old Trafford. «Je lui ai dit : "cela fait maintenant un an et demi que vous me critiquez, depuis mon arrivée à Manchester United". Mourinho m’a traité de "merde" et j’ai perdu mon sang-froid. "C’est vous la merde. Une énorme merde".» Le ton est monté et l’ancien coach de Chelsea lui a lancé : «sors d’ici, je ne veux plus jamais te revoir.»
Le joueur de l’Inter a ajouté : «pendant les entraînements, l’entraîneur ne m’adressait pas la parole, il restait silencieux. Mais toutes les nuits, il m’envoyait un message via WhatsApp: "Miki, pars, s’il te plaît". Je répondais par le même copié-collé : "je partirai si je trouve la bonne équipe, sinon j’attendrai l’été".» Les mois suivants, Mourinho a modifié le message envoyé tous les jours à l’Arménien. «Miki, pars, s’il te plaît, comme ça je pourrai recruter Alexis Sanchez.» Le footballeur lui a répondu : «je ne pars pas juste pour vous faire plaisir, et arrêtez de m’écrire, s’il vous plaît. Si vous voulez, parlez à Mino (Raiola, son ancien agent décédé).» La tension était très forte entre les deux hommes.
