Cadre de l’OGC Nice et grand artisan de la belle saison du club azuréen en Ligue 1 avec 3 buts et 10 passes décisives, Jonathan Clauss (32 ans) pourrait ne pas s’éterniser sur la Côte d’Azur.

Le nom du club n’a pas filtré, mais une équipe avance fort sur lui et Jonathan Clauss pourrait quitter Nice d’ici la fin du mercato. Pour rappel, l’international tricolore (14 sélections - 2 buts) est sous contrat avec le Gym jusqu’en juin 2026.