Le jeune Argentin Julián Vignolo signe au TFC

Le TFC a officialisé ce mercredi la signature de Julián Vignolo (18 ans). Le jeune attaquant argentin débarque en provenance du Racing Córdoba, club de deuxième division argentine. Toulouse aurait levé la clause libératoire de 1,5 million d’euros pour s’attacher les services de Vignolo, auteur de cinq buts et trois passes décisives en 24 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Il a inscrit son dernier but sous les couleurs du Racing la semaine dernière, face à Quilmes, en championnat.

La suite après cette publicité

«Alors que la saison 2025-2026 de Ligue 1 McDonald’s a démarré par une victoire à Nice, le Toulouse Football Club continue de se renforcer avec la signature de sa quatrième recrue du mercato estival, l’attaquant Julián Vignolo, en provenance du club argentin le Racing de Córdoba. Originaire d’Arroyito, en Argentine, Julián Vignolo est un prometteur avant-centre de 18 ans. Il a rejoint en 2024 le Racing de Córdoba, l’un des nombreux clubs de la Province de Córdoba, en deuxième division argentine, où il a rapidement pu faire étalage de ses qualités et démontrer tout son potentiel», peut-on notamment lire sur le communiqué du club toulousain.