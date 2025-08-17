Menu Rechercher
Toulouse a bouclé l’arrivée d’une grande pépite

Le logo de Toulouse. @Maxppp

Le jeune attaquant argentin Julian Vignolo (18 ans) s’apprête à rejoindre la France : le Racing Córdoba et Toulouse ont trouvé un accord pour son transfert, révèlent nos confrères des Violets.com. Déjà courtisé par Pise, le buteur formé en Argentine a finalement choisi le club violet et blanc, qui a levé sa clause libératoire fixée à 1,5 millions d’euros. Le joueur est déjà arrivé en ville et va passer sa visite médicale ce lundi. L’officialisation est donc imminente.

LesViolets.Com
Mercato : Julian Vignolo au TFC, signature prévue lundi, voici toutes les infos
Révélation de la deuxième division argentine, Vignolo s’est illustré avec cinq buts et trois passes décisives en 24 apparitions cette saison, confirmant son statut de grand espoir offensif. Titulaire cette semaine en championnat et buteur face à Quilmes, il débarque à Toulouse avec l’ambition de franchir un cap en Europe et de poursuivre sa progression au plus haut niveau.

