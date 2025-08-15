Mercato : le PSG a désigné ses 2 priorités

Le Paris Saint-Germain a fait sa rentrée des classes mercredi face à Tottenham en Supercoupe d’Europe. Un trophée remporté par le club de la capitale, qui continue sa moisson de titres après avoir soulevé la Ligue des Champions il y a quelques mois. Ce week-end, l’écurie dirigée par Nasser Al-Khelaïfi va faire son retour en Ligue 1. Elle va débuter ce nouvel exercice par un déplacement à Nantes.

En parallèle, les pensionnaires du Parc des Princes avancent sur le mercato. Un mercato agité, notamment avec les nombreux joueurs à faire partir. Gianluigi Donnarumma a rejoint cette semaine le clan des indésirables, où figurent notamment Randal Kolo Muani, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Marco Asensio ou encore Carlos Soler. Cela fait du monde à faire partir.

Le PSG n’est pas contre deux renforts supplémentaires

En revanche, la porte est visiblement fermée pour Kang-in Lee, malgré ses envies de départ. Toutefois, Le Parisien précise que la direction sera à l’écoute si une proposition arrive. Il y a aussi eu le recrutement de Renato Marin, arrivé il y a quelques semaines. Les Franciliens ont bouclé ensuite en quelques jours les arrivées de Lucas Chevalier, pour 55 M€ (avec bonus), et d’Illia Zabarnyi, pour 67 M€. Des renforts qui étaient désirés et très attendus par Luis Enrique.

Le technicien asturien pourrait bien bénéficier d’autres recrues d’ici la fin du marché des transferts estival. Ce vendredi, L’Equipe explique que les champions de France en titre n’excluent pas de mettre la main sur d’autres renforts. Les priorités sont un latéral droit, pour compenser l’absence d’Achraf Hakimi lors de la Coupe d’Afrique des Nations et le faire souffler quand cela sera nécessaire. Un élément offensif, plutôt un ailier gauche, pourrait aussi débarquer. Ce sont là les deux priorités des Franciliens.