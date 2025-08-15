Menu Rechercher
Lille en négociations avancées pour enrôler Diego Carlos

Actuellement sous contrat avec Fenerbahçe jusqu’en 2028, Diego Carlos (31 ans) pourrait déjà quitter la Turquie seulement six mois après son transfert depuis Aston Villa en janvier dernier. En effet, le LOSC aimerait faire revenir l’ancien Nantais en Ligue 1 et selon nos informations, les négociations avec les Dogues pour un prêt, avec option d’achat, sont désormais bien engagées.

Le club nordiste, à la recherche d’un défenseur central expérimenté, pourrait accueillir le Brésilien sous cette formule, lui qui n’a disputé que quatre rencontres de Super Lig depuis son arrivée à Fener. Désireux de se relancer, le joueur souhaite rebondir du côté de Lille et a déjà donné son accord aux Dogues pour retrouver la Ligue 1.

