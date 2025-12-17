La FIFA lance un nouveau jeu vidéo… sur Netflix

Après sa rupture historique avec Electronic Arts en 2023, la FIFA vient de dévoiler ses plans pour la suite. Ce mercredi, l’instance du football mondial a annoncé se tourner vers le géant du streaming, Netflix, pour le lancement d’un nouveau jeu vidéo. Ce dernier, dont le nom n’a pas encore été dévoilé, sortira cet été dans le cadre de la Coupe du Monde. « La FIFA est très heureuse de s’associer à Netflix Games et Delphi Interactive avant la Coupe du Monde de la FIFA 2026», a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

De son côté, Netflix a également réagi par le biais d’un communiqué : «cet été, alors que le monde se réunira pour célébrer la Coupe du Monde de la FIFA 2026, les fans pourront jouer à la nouvelle simulation de football de FIFA, réinventée en exclusivité sur Netflix Games. Le jeu, développé et publié par Delphi Interactive, permettra aux abonnés de Netflix de vivre l’émotion et la dramaturgie du tournoi dans sa forme la plus pure et la plus joyeuse — dans un format rapide à apprendre, palpitant à maîtriser et conçu pour que tout le monde puisse y participer. De plus, vous pourrez y jouer en solo ou avec des amis en ligne. Tout ce dont vous aurez besoin : Netflix et votre téléphone», peut-on lire.