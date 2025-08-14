Abakar Sylla, la recrue inattendue de Strasbourg

Arrivé il y a deux ans, Abakar Sylla est la première recrue majeure de l’ère Blueco à Strasbourg, arrivée pour 20 M€. Depuis, l’axe Chelsea-Strasbourg fonctionne à plein régime et les dirigeants du club alsacien n’en finissent plus de recruter à chaque fenêtre de mercato, cet été ne dérogeant pas à la règle. Pourtant, le défenseur central de 22 ans, sous contrat jusqu’en juin 2028, qui totalise déjà 49 apparitions toutes compétitions confondues (4 buts) avec le Racing est toujours là. Selon nos informations, cela devrait être le cas jusqu’au 1er septembre sauf offre incroyable.

La suite après cette publicité

Titulaire face à Mayence et face à l’Udinese, Sylla possède la confiance de son coach, mais aussi du staff strasbourgeois qui compte plus que jamais sur lui pour une saison qui s’annonce très longue en Alsace. Preuve de la confiance des Bleu et Blanc pour leur défenseur ivoirien, ils ont refusé des approches de prêt émanant de Ligue 1, mais aussi de l’étranger. Et si Abakar Sylla était la recrue inattendue de Strasbourg cette saison ? Réponse dimanche 17 août avec la rencontre Metz-Strasbourg où Sylla postule pour une place en défense centrale.