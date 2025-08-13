Menu Rechercher
Commenter 2
Exclu FM Ligue 1

Lorient : Théo Le Bris dans le viseur de Guingamp

Par Dahbia Hattabi
Théo Le Bris @Maxppp

Le FC Lorient est sur tous les fronts durant ce mercato. Concernant les départs, Théo Le Bris (22 ans) intéresse très fortement l’En Avant Guingamp. Sylvain Ripoll, qui connaît bien le joueur, apprécie son profil.

La suite après cette publicité

De plus, il présente l’avantage de parfaitement connaître la maison. En effet, il a déjà évolué à l’EAG. Il reste à savoir si les Merlus s’entendront avec Guingamp, qui souhaite un prêt.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lorient
Guingamp
Théo Le Bris

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lorient Logo Lorient
Guingamp Logo Guingamp
Théo Le Bris Théo Le Bris
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier