Lorient : Théo Le Bris dans le viseur de Guingamp

Le FC Lorient est sur tous les fronts durant ce mercato. Concernant les départs, Théo Le Bris (22 ans) intéresse très fortement l’En Avant Guingamp. Sylvain Ripoll, qui connaît bien le joueur, apprécie son profil.

La suite après cette publicité

De plus, il présente l’avantage de parfaitement connaître la maison. En effet, il a déjà évolué à l’EAG. Il reste à savoir si les Merlus s’entendront avec Guingamp, qui souhaite un prêt.