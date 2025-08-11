L’AS Monaco veut s’offrir un cadre de Newcastle

Depuis le début de l’été, l’AS Monaco a été l’une des équipes les plus en vue sur le mercato. Particulièrement en raison des arrivées de Paul Pogba, d’Ansu Fati et d’Eric Dier, en plus de celle de Lukas Hradecky, le portier du Bayer Leverkusen. Mais le mercato des Monégasques pourrait encore bouger d’ici à la fin du mois d’août, notamment en cas de départ.

Comme nous l’informe Sky Sports, l’ASM s’intéresserait de près à la signature d’un latéral droit expérimenté de Premier League : Kieran Trippier. Le défenseur international anglais (54 sélections, 1 but) serait une cible prioritaire avant la fin de la fenêtre des transferts et la formation d’Adi Hutter envisage même d’approcher Newcastle United.

Un dossier compliqué

Le défenseur de 34 ans, passé notamment par Tottenham, l’Atlético de Madrid est maintenant Newcastle United, terminera son contrat à la fin de la saison prochaine et viendrait renforcer l’effectif des Asémites. Mais plusieurs conditions devront être remplies pour valider son arrivée, car le joueur est apprécié par Eddie Howe et ne souhaite pas lâcher son défenseur, qu’il considère comme un cadre. De plus, l’AS Monaco a déjà Vanderson et Jordan Teze dans son effectif et une arrivée de Kieran Trippier devrait se faire uniquement en cas de départ de Vanderson.

Le Brésilien avait déjà été sondé par le FC Barcelone et l’AC Milan en début de mercato, sans que les choses aillent plus loin. « Beaucoup de nos joueurs sont observés par le marché, ça dépendra des conditions. C’est déjà une satisfaction qu’il soit présélectionné pour rejoindre l’équipe du Brésil», assurait à son sujet le directeur sportif monégasque, Thiago Scuro. Un dossier qui devrait être difficile à finaliser.