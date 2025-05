AS Monaco : les annonces XXL de Thiago Scuro sur le mercato estival

L’AS Monaco avait-il les armes pour faire mieux cette saison ? Auteurs d’un superbe début de saison, les Asémistes avaient finalement perdu du terrain au fil de la saison. À l’heure de faire les comptes, le club de la Principauté a assuré l’essentiel. Terminant à la troisième place en Ligue 1, les Monégasques se sont qualifiés pour la prochaine édition de Ligue des Champions. Une compétition dans laquelle les hommes d’Adi Hütter ont vécu des émotions cette saison avec plusieurs victoires de prestige et un échec lors des play-offs de février face à Benfica. Malgré ce bilan satisfaisant, les dirigeants monégasques aspirent toujours à faire plus. En ce sens, Thiago Scuro a fait part de son sentiment amer après la saison qu’il a jugé frustrante à de nombreux étages ce lundi lors d’un point avec la presse pour faire le bilan de la cuvée 2024-2025.

L’avertissement de Thiago Scuro à ses joueurs

N’hésitant pas à mettre la pression à certains joueurs, le directeur sportif de l’ASM n’a pas hésité à pointer du doigt la jeunesse de son groupe. Pour aller plus haut, le club de la Principauté devra désormais changer de mentalité et se montrer sûrement plus compétitif. C’est en tout cas le sens de la longue tirade de Thiago Scuro ce lundi : «je comprends que par moments la saison soit difficile avec le calendrier, des défaites, des victoires, mais quand on vient travailler, ça doit être à 100%. Pas pour plaisanter ou se reposer. Généralement, dans le football, les joueurs et le staff travaillent deux à trois heures par jour. Ce n’est pas si dur. Vous (les journalistes, ndlr) travaillez plus d’heures par jour. Moi aussi. Si vous arrivez à être concentrés à 100% pendant ces deux à trois heures, sur chaque détail, sur ce qu’on fait, à repousser nos limites, nous deviendrons meilleurs, je n’ai aucun doute là-dessus.»

Visiblement remonté sur ce point précis, Thiago Scuro a expliqué qu’il fallait que Monaco s’inspire des meilleurs pour aller rivaliser avec ces derniers. En ce sens, le dirigeant brésilien de 43 ans n’a pas hésité à ériger le PSG en modèle pour faire bien mieux au quotidien dans le travail de chacun. «Ce qu’a fait Paris cette saison est une question de mentalité. Ça doit être un exemple pour nous. (…) On peut toujours s’interroger sur tel ou tel joueur à faire signer. Mais je parle de quelque chose qui dépasse tout ça. Je parle de l’état d’esprit, le fait de travailler chaque jour au haut niveau. C’est du travail au quotidien, un seul discours ne suffit pas. Recruter des joueurs est une option. Amener des joueurs qui bousculent les autres, qui créent un autre état d’esprit dans le vestiaire. Nous avons progressé là-dessus ces dernières saisons. Mais ça passe aussi par l’attitude au quotidien.»

Monaco est à la recherche d’un gardien, l’avenir d’Akliouche en suspens

Forcément, si le mécontentement de Thiago Scuro persiste contre plusieurs joueurs, du mouvement est à prévoir cet été sur le marché des transferts. Alors que l’arrivée d’Eric Dier a déjà été officialisée pour la saison prochaine, l’été s’annonce chaud à la Turbie. Interrogé sur les intentions des pensionnaires du stade Louis-II sur le mercato estival, Scuro n’a pas caché qu’il y aurait du mouvement cet été sur le Rocher. Auteur d’une très belle saison avec 7 buts et 12 passes décisives en 43 matches cette saison, Maghnes Akliouche est forcément suivi par de nombreux clubs. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club de la Principauté, le franco-algérien pourrait encore rester une saison de plus à Monaco. Une perspective que Thiago Scuro n’a pas évincée : «partir ou pas, les deux seraient un bon choix pour lui. Après, peu de clubs peuvent s’offrir un joueur de son niveau. Il devra être très intelligent dans son choix. S’il part, il devra aller dans un club qui lui convient, avec un style de jeu qui lui convient.»

L’ancien directeur général de Brangantino s’est néanmoins voulu plus définitif sur la quête d’un gardien lors du mercato estival : «ç’a clairement été l’un de nos problèmes de la saison. On le sait. Il y a eu des moments où ils ont été très importants. Contre Lyon, Philip (Köhn) a fait un match incroyable. Au Trophée des champions aussi. Radek (Majecki) avait été l’un des meilleurs gardiens en Europe sur la fin de saison il y a un an. Ils ont de la qualité, ils travaillent dur, ce sont de bons gardiens et de bonnes personnes. Mais oui, on va regarder pour recruter un gardien, et ce sera à eux de se battre pour avoir leur place. On va chercher un gardien de but.» Pour le moment, aucun nom n’a fuité, mais nul doute que la direction monégasque voudra recruter du lourd pour enfin mettre fin à ce problème persistant à Monaco.

Pour finir, Thiago Scuro a fait le point sur de nombreux autres cas de joueurs qui pourraient quitter Monaco cet été. Alors que Breel Embolo sera en fin de contrat en juin 2026, l’attaquant suisse pourrait partir cet été et Thiago Scuro n’a pas évincé cette possibilité. L’avenir est également incertain pour Krépin Diatta, Vanderson et Caio Henrique : «il faudra voir ce qu’il se passe cet été. Après, ce sera plus clair, pour savoir s’il prolonge ou non. (Krépin) Diatta aussi a encore un an de contrat. On est mi-mai. Je ne sais pas ce qui se passera cet été. C’est déjà une satisfaction que les deux aient été présélectionnés pour rejoindre l’équipe du Brésil. Beaucoup de nos joueurs sont observés par le marché, ça dépendra des conditions.» Scuro a néanmoins annoncé la fin d’aventure d’Al-Musrati. Arrivé en prêt l’hiver dernier, le milieu lybien ne sera pas définitivement recruté par les dirigeants monégasques : «on le lui a dit et on l’a dit à son club de Besiktas. Il nous a beaucoup aidés, mais on regarde un autre profil de joueur. Je voudrais le remercier publiquement pour ce qu’il a apporté.»