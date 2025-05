LOSC : Bruno Genesio restera sur le banc lillois la saison prochaine !

Malgré quelques rumeurs insistantes sur une possible séparation, Bruno Genesio sera bel et bien l’entraîneur du LOSC la saison prochaine. Le président Olivier Létang et le technicien l’ont confirmé ce lundi après-midi, mettant fin aux spéculations. Leur relation, décrite comme sereine et constructive, perdure malgré quelques divergences ponctuelles. Létang a tenu à clarifier la situation auprès de La Voix du Nord, affirmant qu’il ne voyait «pas un autre entraîneur meilleur que Bruno pour continuer à développer notre projet».

La suite après cette publicité

Genesio a su s’imposer dans l’environnement lillois, malgré une fin d’exercice marquée par certaines incertitudes. Le flou qu’il avait lui-même laissé planer en conférence de presse samedi soir a donc été levé : le technicien devrait donc poursuivre sa mission dans le Nord. De quoi offrir au LOSC une forme de stabilité à l’orée d’un mercato qui s’annonce mouvementé, avec notamment plusieurs départs de cadres.