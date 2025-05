Mercato OM : Rennes ne lâche pas Valentin Rongier

« On a oublié la douleur pour le faire. La Ligue des Champions, c’est la place de l’OM. C’est plus facile à dire quand l’objectif est atteint, mais on ne l’a jamais perdu de vue cet objectif. On a travaillé pour réussir depuis le début de saison. Quand on accomplit ce genre de choses dans le sport et le football, nous sommes très heureux et on va profiter. » Interrogé à l’issue de la victoire face au Havre il y a 10 jours synonyme de qualification pour la Ligue des Champions, Valentin Rongier ne mâchait pas ses mots à l’issue d’une saison où le club phocéen est passé par toutes les émotions. Très apprécié par Roberto de Zerbi qui apprécie sa fiabilité, son leadership, son mental et son expérience, l’ancien milieu du FC Nantes, qui a souvent été proche de l’Équipe de France sans pour autant l’atteindre, a toujours répondu présent quand RDZ a fait appel à lui.

La suite après cette publicité

Mieux, malgré une forte concurrence au milieu, Valentin Rongier n’a pas failli, disputant quand même 25 matches pour trois buts et une passe décisive. Mieux selon des chiffres d’Opta qui date de début mai, le club phocéen n’est clairement pas le même avec ou sans le milieu de terrain. Avec lui, l’OM a remporté 2,21 points par match tandis que sans lui, Marseille n’en a remporté que 0,75. La preuve de l’importance du n°21 dans l’équipe marseillaise. À un an de la fin de son contrat, l’heure va être au choix aussi bien pour le joueur que pour le club phocéen.

Le Stade Rennais toujours chaud sur Rongier

Ce lundi, dans sa traditionnelle conférence de presse de bilan de fin de saison, Pablo Longoria a fait le point sur la situation de son joueur. « Rongier ? Moi, comme président, je ne suis pas dans une situation confortable avec des joueurs dans leur dernière année de contrat, mais en même temps, chaque cas doit être étudié de façon responsable. Dans le cas de Valentin Rongier, un joueur qui a fait 6 saisons au club. Un joueur si important pendant la saison, qui a donné beaucoup, qui a bien récupéré d’une blessure très frustrante. Il a beaucoup travaillé pour retourner au niveau actuel. Dans la vie, un club qui ne respecte pas les gens, ce n’est pas un club respectable. Avec tous les coachs, il n’a pas commencé la saison comme joueur majeur et il a toujours fini la saison dans ce cas. On aura une discussion avec lui, et toujours dans le respect mutuel, et particulièrement face à son comportement dans différentes situations », a-t-il expliqué.

La suite après cette publicité

Si pour l’instant toutes les options sont ouvertes, la régularité du joueur, mais aussi sa grande expérience de la Ligue 1 font de Rongier un joueur qui plaît. À commencer par le Stade Rennais. Cet hiver déjà, le club breton, sous l’impulsion de Jorge Sampaoli, avait tenté de convaincre le natif de Mâcon et des échanges avaient même eu lieu entre dirigeants. Mais à ce moment-là, l’Olympique de Marseille avait fermé la porte à double tour. Selon nos informations, le club, qui a terminé 12e de Ligue 1, n’a jamais cessé de suivre les performances malgré le départ du technicien argentin. Reste désormais à savoir si les Rouge et Noir passeront concrètement à l’offensive et s’ils auront la capacité à séduire le milieu marseillais qui n’a jamais caché son attachement pour le club phocéen, qui rappelons-le, disputera la Ligue des Champions la saison prochaine.