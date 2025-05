OM : Pablo Longoria envoie un message très fort à Adrien Rabiot

Présent en conférence de presse pour dresser le bilan de la saison de l’OM, deuxième et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, Pablo Longoria a également évoqué quelques individualités. Outre les cas Luis Henrique et Mason Greenwood, le président phocéen s’est exprimé sur le futur d’Adrien Rabiot. Si le boss marseillais a refusé d’en dire plus sur l’avenir à court terme du milieu de terrain français, il a cependant eu des mots très forts, louant notamment ses qualités humaines.

«Je tiens seulement à dire une chose. Je l’avais dit en décembre. Je n’ai jamais travaillé avec quelqu’un comme Adrien dans toute ma carrière. Au niveau humain, quelqu’un avec le cœur d’Adrien, jamais je l’ai trouvé dans une équipe de football. il arrive le premier, il part en dernier. C’est le joueur que je veux mettre en exemple. Adrien, c’est un exemple. On veut continuer avec lui. Pour nous, Adrien doit être un joueur très important. Et j’aimerais qu’Adrien soit un exemple pour la stabilisation de l’OM au niveau européen».