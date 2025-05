La LFP n’a pas de date pour le Trophée des Champions !

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a acté que le Trophée des champions 2025, traditionnellement opposant le champion de France au vainqueur de la Coupe de France (ou au dauphin de L1 en cas de doublé, soit l’OM si le PSG s’impose contre Reims samedi à 21 h), ne pourra pas se tenir cet été. Le calendrier ultra-chargé du club parisien — engagé dans la Coupe du monde des clubs du 15 juin au 13 juillet — rend impossible l’organisation de cette rencontre avant la reprise de la saison, d’autant que le report du coup d’envoi de la L1 pour le PSG a déjà été évoqué en commission de la LFP, comme l’a révélé L’Équipe le 14 mai.

La joute, qui offre un trophée au vainqueur, est donc repoussée à l’hiver prochain. La date du 23 décembre a été avancée par la LFP, mais suscite l’opposition de l’UNFP, le syndicat des joueurs. À ce stade, ni la date définitive, ni le format — match simple ou Final Four à quatre équipes —, et encore moins le lieu ne sont arrêtés. Avant que l’édition 2024-2025 ne s’envole finalement pour Doha au Qatar où le PSG avait battu Monaco 1-0, Kinshasa et Abidjan figuraient parmi les villes pressenties pour accueillir cette confrontation.