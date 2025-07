Valeurs des joueurs : le PSG a tout explosé !

C’est peu dire que le PSG a martyrisé la concurrence cette saison. À l’exception de cette finale de Coupe du Monde des Clubs perdue contre Chelsea (3-0), seule fausse note qu’on pourra mettre sur le dos de l’usure psychologique et physique, les Parisiens ont roulé sur tous leurs obstacles. Un scénario difficile, voire impossible à imaginer il y a neuf mois, quand leurs performances face à Gérone, Arsenal ou le PSV, n’avaient pas donné envie d’être revues.

Aujourd’hui pourtant, Paris est champion d’Europe, et vice-champion du monde. Et même si on a souvent associé cette réussite à un élan collectif, plus qu’à une addition d’individualités, on ne peut pas ignorer que ses titulaires font aujourd’hui tous partie des meilleurs du monde à leur poste. Selon le site spécialisé Transfermarkt, le PSG est d’ailleurs l’équipe la mieux revalorisée en 2025… avec une augmentation de 226 millions d’euros. Au total, la valeur de l’effectif est même estimée à 1,15 milliard d’euros.

La valeur de l’effectif parisien dépasse le milliard d’euros

Parmi les plus fortes augmentations recensées, on notera celle de Désiré Doué, passé de 50 millions d’euros à 90, soit une augmentation de 125%. Alexander Isak (+45 M€), Dean Huijsen (+42 M€), Pedri (+40 M€) et Michael Olise (+35 M€) arrivent derrière. Mais cette année, c’était aussi celle d’Ousmane Dembélé, peut-être promis au Ballon d’Or. Le Français a vu sa valeur exploser, passant de 35 à 90 millions d’euros, des chiffres qu’il n’avait plus atteints depuis 6 ans. Quant à Vitinha, il est désormais le cinquième milieu relayeur le plus cher de la planète, avec une valorisation estimée à 80 millions d’euros.

Son compère Joao Neves est, lui, le troisième milieu défensif le plus cher du monde (80 M€) derrière Rodri (110 M€) et Caicedo (90 M€). Au poste d’arrière-doit, Achraf Hakimi truste le classement, devant Trent Alexander-Arnold (80 M€ contre 75). Belle récompense aussi pour Pacho, qui connaît une revalorisation significative après son énorme saison (de 25 M€ à 65). Nuno Mendes devient, lui, le deuxième joueur le plus cher à son poste (70 M€) derrière Gvardiol (75 M€). Même le jeune Senny Mayulu voit sa valeur tripler (15 M€) après avoir, lui aussi, apporté sa pierre dans cette saison historique du PSG.