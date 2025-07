Kylian Mbappé et Achraf Hakimi aperçus ensemble à un concert

Ex-coéquipiers, toujours copains. Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont été aperçus dimanche en train d’assister à un concert du chanteur et rappeur portoricain Bad Bunny, au Coliseo José Miguel Agrelot (Porto Rico), plus connu sous le nom de "El Choliseo".

La star française, désormais au Real Madrid, et l’international marocain (77 sélections, 9 buts), champion d’Europe avec le PSG cette saison, sont restés très proches depuis leur période partagée au sein du vestiaire du club de la capitale. Les deux joueurs profitent de leurs vacances avant un retour dans leurs clubs respectifs, qui ont tous les deux participé à la Coupe du Monde des Clubs et donc terminé leurs saisons il y a quelques semaines à peine.