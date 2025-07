Le Real Madrid va se débarrasser d’un flop à 30 M€

En 2020, le Real Madrid annonçait l’arrivée de Reinier (23 ans) en provenance de Flamengo contre un montant estimé entre 30 et 40 millions d’euros. Après Rodrygo et Vinicius Jr, le milieu offensif devait être l’autre pépite brésilienne des Merengues pour l’avenir. Mais finalement, il n’a pas suivi le même chemin que ses compatriotes, malgré pourtant des premiers pas intéressants avec le Real Madrid Castilla, en troisième division, avant que sa progression ne soit freinée par la pandémie de Covid-19.

Et depuis, le chouchou du club de Rio a enchaîné de nombreux prêts à travers l’Europe. D’abord au Borussia Dortmund, mais la marche était encore trop grande pour lui avec 745 minutes sur le terrain sur deux saisons. Puis à Gérone, en Italie, du côté de Frosinone et enfin la saison dernière à Grenade. Des prêts peu concluants, alors que Reinier est de retour au Real Madrid cet été. Et sans surprise, il n’entre pas dans les plans de Xabi Alonso et le Real Madrid va prendre une décision sur son cas avant la fin du mercato.

Indésirable, même avec la réserve du Real Madrid

Selon les informations de The Athletic, la direction madrilène l’a laissé s’entraîner avec l’équipe réserve du club le temps de décider pour son avenir. Reinier n’a jamais fait d’apparition dans l’équipe première et le Real Madrid se dit prêt à le lâcher définitivement cet été. Car même Álvaro Arbeloa, l’entraîneur du Castilla, ne devrait pas compter sur lui cette saison. Face à cette situation, des discussions entre le club merengue et l’entourage du joueur devraient avoir lieu ce mois-ci pour régler son avenir.

Pour rappel, le contrat de Reinier court jusqu’en juin 2026 avec le Real Madrid, qui espère ne pas le lâcher gratuitement après avoir déboursé plus de 30 millions d’euros pour le faire venir du Brésil. Et pour l’instant, le joueur de 23 ans a suscité l’intérêt de plusieurs clubs brésiliens, notamment de son ancien club : Flamengo. À 23 ans, Reinier va donc devoir trouver le meilleur projet pour enfin relancer sa carrière, totalement à l’arrêt depuis son arrivée en Europe.