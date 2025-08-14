Real Madrid : Xabi Alonso ne lâche pas Mbappé et Vinicius Jr

Dès son arrivée au Real Madrid, la presse espagnole a été unanime : le grand défi de Xabi Alonso sera de réussir à faire jouer Kylian Mbappé et Vinicius Jr sans déséquilibrer l’équipe. C’est évidemment la tâche la plus compliquée à mener. La saison dernière, sous les ordres de Carlo Ancelotti, le Français et le Brésilien avaient semblé incompatibles. D’une part, car les deux joueurs aiment plutôt évoluer à gauche de l’attaque, mais aussi et surtout parce qu’ils ne sont pas réputés pour être les plus assidus dans les efforts au pressing et dans le jeu sans ballon.

La suite après cette publicité

Pour Xabi Alonso, le travail est donc colossal et il a rapidement pu observer que la mission n’était pas simple lors du Mondial des clubs. Après avoir mis petit à petit sa tactique en place pendant le début de la compétition avec Gonzalo Garcia à la pointe de l’attaque (puisque Mbappé était indisponible), l’ancien coach du Bayer Leverkusen pensait avoir trouvé un équilibre dans son système. Mais ce système a volé en éclats face au PSG lors de la première titularisation du duo Mbappé - Vinicius Jr. Le Français contribuait nettement moins que Gonzalo Garcia et cela s’est vu.

La suite après cette publicité

Xabi Alonso met la pression sur ses stars

Pendant la période des vacances, Xabi Alonso s’est largement penché sur le sujet. La presse espagnole révélait notamment qu’il avait visionné tous les matches où les deux joueurs avaient été alignés et qu’il avait estimé que sa réussite passerait forcément par le fait de les faire collaborer sans créer de déséquilibre. Ce jeudi matin, El Desmarque révèle que Xabi Alonso a décidé de se focaliser uniquement sur les deux joueurs pendant les rencontres. Il n’hésite pas à les recadrer depuis son banc et profite de chaque arrêt de jeu pour leur donner des consignes.

Déjà aperçu de nombreuses fois à l’entraînement en train de prendre individuellement les deux attaquants, Xabi Alonso a récidivé lors du match amical face au WSG Tirol. Et il n’hésite pas à lever la voix. Dans ce match, alors qu’il estimait que Mbappé et Vinicius se relâchaient complètement au pressing, il a exhorté le Brésilien en le tirant par le bras. Même son de cloche lors de la pause fraîcheur avec Mbappé. Selon le média espagnol, cela semble porter ses fruits, même au sein du vestiaire, qui estime que personne n’a de passe-droit. Sous Carlo Ancelotti, même s’il insistait sur le pressing, le coach italien n’avait pas réussi à faire réagir son duo de stars et le vestiaire avait aussi estimé qu’il était inutile de leur répéter la même chose. Avec Xabi Alonso, cela semble différent. Reste à savoir si cela va durer. Réponse en Liga face à Osasuna.