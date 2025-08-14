Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Real Madrid : une place réservée pour une recrue surprise

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Florentino Pérez , président du Real Madrid @Maxppp

Alors que Franco Mastantuono sera présenté à Madrid ce jeudi, beaucoup estiment qu’il n’y aura plus de recrues cet été au Bernabéu, et ce alors que Xabi Alonso aurait bien aimé un milieu de terrain supplémentaire. Et c’est effectivement la tendance selon les médias qui couvrent l’actualité du club de la capitale espagnole.

La suite après cette publicité

Mais comme l’indique Marca, une surprise n’est pas à écarter. Effectivement, le média explique que Mastantuono pourrait être enregistré comme joueur de l’équipe B et laisser donc une place supplémentaire à une éventuelle recrue de dernière minute. Le nom d’Ibrahima Konaté, le défenseur central de Liverpool, est mentionné par le journal espagnol…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier