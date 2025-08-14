Real Madrid : une place réservée pour une recrue surprise

Alors que Franco Mastantuono sera présenté à Madrid ce jeudi, beaucoup estiment qu’il n’y aura plus de recrues cet été au Bernabéu, et ce alors que Xabi Alonso aurait bien aimé un milieu de terrain supplémentaire. Et c’est effectivement la tendance selon les médias qui couvrent l’actualité du club de la capitale espagnole.

Mais comme l’indique Marca, une surprise n’est pas à écarter. Effectivement, le média explique que Mastantuono pourrait être enregistré comme joueur de l’équipe B et laisser donc une place supplémentaire à une éventuelle recrue de dernière minute. Le nom d’Ibrahima Konaté, le défenseur central de Liverpool, est mentionné par le journal espagnol…