Rennes : un joueur de 17 ans interpellé en possession de cocaïne

Voilà une drôle d’histoire qui vient de nous parvenir de Bretagne. Une semaine après sa belle victoire à domicile face à l’OM pour lancer sa saison (1-0), le Stade Rennais doit faire face à un fait divers inattendu ce vendredi soir. En effet, à en croire les dernières informations du Télégramme, un joueur du pôle espoir du club breton a été contrôlé à un point de deal en possession de cocaïne.

Le joueur de 17 ans a été placé en garde à vue suite à son interpellation. Quelques jours auparavant, ce dernier avait fugué de son domicile en région parisienne et un avis de recherche avait été diffusé. Il a finalement été interpellé ce jeudi au Blosne et a tenté de fuir à l’arrivée des policiers dans ce square connu pour être un gros point de deal.