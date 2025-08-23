Les premiers mots d’Andy Diouf à l’Inter Milan

Deux ans après son arrivée en provenance de Bâle, Andy Diouf a quitté le RC Lens et signé à l’Inter Milan pour 25 millions d’euros. Le milieu de terrain de 22 ans, international Espoirs français, a livré ses premiers mots en tant que joueur des Nerazzurri sur le site du club milanais.

«L’Inter est un club riche en histoire, dès que j’ai appris la nouvelle, je n’ai pas hésité une seconde : il n’y avait aucun doute pour moi, choisir ce club était une évidence. C’est un honneur d’être ici. Être un interiste, cela signifie beaucoup de choses, j’en suis très fier : j’ai hâte de fouler la pelouse de San Siro», a-t-il déclaré, avant d’ajouter : «J’aime jouer avec le ballon dans les pieds, je joue avec personnalité, j’aime les gestes techniques et montrer ce que je sais faire avec le ballon. Je sais qu’il y a ici des joueurs très expérimentés dans le vestiaire, je veux apprendre à leurs côtés pour progresser avec toute l’équipe.»