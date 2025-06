Une pépite oubliée du Real Madrid est au fond du trou

Ces dernières années, le Real Madrid a eu du flair sur le mercato, notamment lorsqu’il s’agit de jeunes joueurs. De Vinicius Jr à Fede Valverde en passant par Endrick et Arda Güler qui ont démontré avoir un talent fou dans l’attente de leur explosion, les jeunes arrivés en terres madrilènes ont un potentiel évident. Et tout ça grâce à Juni Calafat, le responsable du scouting des Merengues, qui espère que Franco Mastantuono sera lui aussi une réussite. Une politique mercato parfaitement assumée visant à enrôler les cadors de demain avant qu’un autre gros club ne les recrute et qu’ils soient hors de portée. Mais il y a aussi eu des échecs considérables…

En janvier 2020, le Real Madrid s’offrait un certain Reinier, pépite de Flamengo, pour environ 40 millions d’euros. Idôle du club de Rio, il était comparé à un certain Kaka par bon nombre d’experts. Parmi les joueurs les plus prometteurs du continent sud-américain, le milieu offensif brésilien, âgé de 18 ans à l’époque, était appelé à être un joueur important des Merengues sur le moyen-long terme. Auteur de premiers pas intéressants avec le Real Madrid Castilla en troisième division avant d’être freiné par le Covid, il a ensuite été prêté au Borussia Dortmund à l’été 2020, histoire d’avoir du temps de jeu et progresser dans un contexte a priori idéal.

Enchaînement de prêts ratés…

Seulement, les choses ne se sont pas passées comme prévu, et le Brésilien n’a pratiquement pas joué en Allemagne, avec 745 minutes sur le terrain sur deux saisons. Deux années perdues donc ; pas de quoi convaincre le Real Madrid de lui faire une place dans l’équipe, et c’est à Girona qu’il passera la saison 2022/2023, là aussi sans succès et avec un temps de jeu rachitique de 650 minutes dans un club avec moins de concurrence. Rebelote pour la saison 2023/2024 à Frosinone en Serie A, où, malgré quelques fulgurances, il aura aussi déçu. Cette saison, c’était à Granada, en deuxième division espagnole, qu’il a joué, sans succès. Une descente aux enfers difficile pour celui qui est de retour à Madrid cet été. Comme l’indique Marca, il n’est, sans surprise, pas dans les plans de Xabi Alonso ni de la direction pour la saison à venir.

A tel point qu’il n’a même pas été convoqué pour les premiers entraînements du coach basque, pourtant privé d’une liste longue comme le bras de joueurs internationaux, préférant faire appel à des joueurs du Castilla et des U19 plutôt qu’à Reinier. Son contrat expire en 2026 et il va devoir se trouver un club. Problème : personne ne semble vouloir de lui pour l’instant. Une situation difficile à vivre pour celui qui devait être meilleur que ses compatriotes Vinicius Jr et Rodrygo selon beaucoup d’observateurs brésiliens. Avis aux intéressés prêts à lui offrir une dernière opportunité…