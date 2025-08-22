Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

PSG - Angers : les compos sont là !

Par MatCharre
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
Regarder en direct sur DAZN
PSG Angers Voir sur DAZN

Les Champions d’Europe retrouvent leur antre pour la première fois de la saison ! Le PSG, auréolé de sa première Ligue des champions et tout juste vainqueur de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, accueille Angers à 20h45 au Parc des Princes dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1. Les Parisiens espèrent une soirée de gala face aux Angevins, qui se conclura sur une cérémonie de présentation de trophées. Tout cela à suivre, bien entendu, en direct sur Foot Mercato !

La suite après cette publicité

Pour ce match, le PSG aligne la grosse équipe, avec le trio Doué-Dembélé-Barcola devant, en l’absence de Kvara. Neves, Vitinha et Ruiz forment le milieu, devant la charnière Marquinhos-Pacho épaulée par Hakimi et Mendes. Chevalier est dans le but. Pour le SCO, Lepaul et Cherif devraient être associés devant, le but de Koffi protégé par une défense à 3 Hanin-Camara-Lefort. Arcus et Belkhdim animeront les couloirs autour du milieu composé de Raolisoa, Courcoul et Belkebla.

Les compositions

PSG : Chevalier - Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Barcola

La suite après cette publicité

Angers : Koffi - Ekomie, Camara, Lefort - Arcus, Raolisoa, Courcoul, Belkebla (cap.), Belkhdim - Cherif, Lepaul

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Angers

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Angers Logo Angers
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier