PSG - Angers : les compos sont là !

Les Champions d’Europe retrouvent leur antre pour la première fois de la saison ! Le PSG, auréolé de sa première Ligue des champions et tout juste vainqueur de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, accueille Angers à 20h45 au Parc des Princes dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1. Les Parisiens espèrent une soirée de gala face aux Angevins, qui se conclura sur une cérémonie de présentation de trophées. Tout cela à suivre, bien entendu, en direct sur Foot Mercato !

Pour ce match, le PSG aligne la grosse équipe, avec le trio Doué-Dembélé-Barcola devant, en l’absence de Kvara. Neves, Vitinha et Ruiz forment le milieu, devant la charnière Marquinhos-Pacho épaulée par Hakimi et Mendes. Chevalier est dans le but. Pour le SCO, Lepaul et Cherif devraient être associés devant, le but de Koffi protégé par une défense à 3 Hanin-Camara-Lefort. Arcus et Belkhdim animeront les couloirs autour du milieu composé de Raolisoa, Courcoul et Belkebla.

Les compositions

PSG : Chevalier - Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Barcola

Angers : Koffi - Ekomie, Camara, Lefort - Arcus, Raolisoa, Courcoul, Belkebla (cap.), Belkhdim - Cherif, Lepaul

