Ligue 1

OM : Roberto De Zerbi contraint de revoir son schéma tactique

Par Matthieu Margueritte - Maxime Barbaud
1 min.
Roberto De Zerbi @Maxppp
Marseille Paris FC

La conférence de presse de Roberto De Zerbi était particulièrement attendue après les événements de Rennes et l’éviction de Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Pour cette première prise de parole publique, le technicien italien a admis qu’il allait devoir revoir ses plans travaillés pendant la pré-saison avec le départ à venir de l’Anglais et de l’international français.

«Il va falloir que je change un peu ce qu’on a fait pendant la préparation mais ça fait partie de mon travail. Le problème c’est qu’on a beaucoup travaillé certaines choses. Contre Aston Villa on a fait un grand match, contre Rennes non, mais on baisse la tête et on travaille» explique-t-il, précisant que Gouiri pouvait être une solution en 10 derrière l’attaquant, là où évoluait Rabiot.

Pub. le - MAJ le
