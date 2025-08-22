Nottingham Forest fait une nouvelle offre pour Soungoutou Magassa

En cette fin de mercato, l’AS Monaco est à la recherche de fonds. Après avoir réalisé un mercato ambitieux, le club asémiste cherche à rentrer dans les clous financièrement. En ce sens, plusieurs de ses joueurs les mieux valorisés sont courtisés. C’est le cas de Soungoutou Magassa. Comme nous vous le révélions un peu plus tôt ce vendredi, le milieu polyvalent de 21 ans a fait l’objet d’une offre de 16 millions d’euros (plus 3 de bonus) de West Ham.

La suite après cette publicité

Un dossier qui ne cesse de s’emballer ces dernières heures. Alors que cette offre des Hammers a été repoussée comme nous l’attestions il y a quelques heures, Nottingham Forest est revenu à la charge pour s’offrir le Monégasque. D’après nos dernières indiscrétions, les Tricky Trees ont mis 17 millions d’euros fixes sur la table. Un montant qui n’a pas encore été repoussé par les dirigeants du club de la Principauté. Affaire à suivre donc…