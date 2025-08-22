Menu Rechercher
Monaco repousse une offre de 19 M€ pour Magassa !

Par Sebastien Denis
1 min.
Soungoutou Magassa avec Monaco @Maxppp

À la recherche de liquidités en cette fin de mercato, l’AS Monaco pourrait sacrifier Soungoutou Magassa, son jeune milieu polyvalent qui s’impose progressivement comme une pièce maîtresse puisqu’il a disputé la saison passée 21 rencontres de Ligue 1 et 7 matches de Ligue des champions, une campagne au cours de laquelle il a marqué.

Après Nottingham Forest et l’AS Roma, c’est au tour de West Ham de tenter sa chance. Selon nos informations, les Hammers ont proposé 16 M€ + 3 M€ de bonus pour attirer le milieu monégasque de 21 ans sous contrat jusqu’en 2029. Un montant qui n’a pourtant pas séduit l’ASM qui a rejeté la proposition du club londonien qui a d’ores et déjà prévu de faire une contre-proposition.

Pub. le - MAJ le
