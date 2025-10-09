Angleterre : Thomas Tuchel annonce le forfait d’Harry Kane contre le Pays de Galles

Harry Kane manquera le match amical de l’Angleterre contre le Pays de Galles, ce jeudi à Wembley. L’attaquant du Bayern Munich souffre d’une blessure à la cheville contractée lors de la victoire 3-0 face à l’Eintracht Francfort, où il avait inscrit son 18e but en seulement 10 matchs. Thomas Tuchel, sélectionneur des Three Lions, a confirmé l’absence de son capitaine, préférant ne prendre aucun risque. « Harry (Kane) a reçu un coup lors de son dernier match avec le Bayern Munich. C’était trop risqué qu’il reçoive un autre coup et se retrouve dans une situation délicate », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Kane suit actuellement un programme d’entraînement individuel en compagnie du défenseur de Leverkusen Jarell Quansah, dans l’espoir de retrouver la compétition dès mardi, pour le match de qualification au Mondial 2026 face à la Lettonie. Tuchel s’est voulu rassurant sur l’état de son attaquant vedette : « nous lui avons laissé le temps que la situation se calme. Nous sommes convaincus qu’il sera prêt. » Une bonne nouvelle pour l’Angleterre, qui compte sur son buteur emblématique pour mener l’équipe vers la Coupe du Monde.