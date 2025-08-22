Menu Rechercher
L’arbitre de PSG-Angers sort sur blessure

Par Josué Cassé
1 min.
Entrée du Parc des Princes. @Maxppp
PSG 1-0 Angers

Scène peu banale, ce vendredi soir, puisque l’arbitre de la rencontre opposant le Paris Saint-Germain au SCO d’Angers a dû sortir sur blessure avant même la fin de la première demi-heure.

Josué Cassé
L’arbitre de PSG-Angers, Hakim Ben El Hadj, sort sur blessure. Il est remplacé par Mickaël Leleu. #PSGSCO

Blessé, Hakim Ben El Hadj a finalement été remplacé par Mickaël Leleu, qui a rapidement récupéré les équipements de son collègue. Pour rappel, le PSG est toujours accroché par Angers malgré une nette domination dans le jeu.

Pub. le - MAJ le
