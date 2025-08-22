Ligue 1
L’arbitre de PSG-Angers sort sur blessure
1 min.
@Maxppp
Scène peu banale, ce vendredi soir, puisque l’arbitre de la rencontre opposant le Paris Saint-Germain au SCO d’Angers a dû sortir sur blessure avant même la fin de la première demi-heure.
La suite après cette publicité
Josué Cassé @CasseJosue – 21:08
L’arbitre de PSG-Angers, Hakim Ben El Hadj, sort sur blessure. Il est remplacé par Mickaël Leleu. #PSGSCOVoir sur X
@footmercato
@footmercato
Blessé, Hakim Ben El Hadj a finalement été remplacé par Mickaël Leleu, qui a rapidement récupéré les équipements de son collègue. Pour rappel, le PSG est toujours accroché par Angers malgré une nette domination dans le jeu.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer