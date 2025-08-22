Monaco : Adi Hütter compte sur Maghnes Akliouche

À 10 jours de la fin du mercato estival, l’AS Monaco doit se délester de plusieurs joueurs, mais doit aussi gérer l’épineux dossier Maghnes Akliouche (23 ans). Déjà très affûté en ce début de saison, l’arme offensive numéro 1 de l’AS Monaco est logiquement très courtisée, à l’image de Tottenham qui révérait de le recruter.

Pas de quoi faire trembler Adi Hütter qui a répondu en conférence de presse à une question sur l’avenir d’Akliouche en Principauté. «Oui, j’ai le sentiment que Maghnes est pleinement impliqué ici, à l’AS Monaco. Il y a des rumeurs à son sujet, c’est normal. Il s’est très très bien développé depuis deux ans ici, et il a encore montré contre Le Havre qu’il peut marquer des buts et qu’il peut en amener. C’est un joueur très intéressant pour beaucoup d’équipes, mais nous verrons bien ce qu’il va se passer. Avec Maghnes, j’ai le sentiment qu’il est en tout cas pleinement concentré sur son travail ici et ça, c’est le plus important pour moi.» Nul doute que le technicien monégasque sera plus tranquille une fois la date du 1er septembre passée…