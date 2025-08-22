Monaco : Thiago Scuro lâche ses vérités sur le départ avorté de Denis Zakaria

Le dossier Denis Zakaria a provoqué d’énormes vagues du côté de l’AS Monaco. Après avoir sécurisé très tôt l’arrivée de Paul Pogba, Eric Dier et Ansu Fati, puis de son nouveau gardien, Lukas Hradecky, l’AS Monaco s’apprête à vivre une dernière ligne droite de mercato agitée, marquée par de nombreuses rumeurs de départ. Et outre les dossiers Maghnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir, le départ surprise de Denis Zakaria (28 ans) vers Al-Ahli avait étonné et provoqué la colère des supporters monégasques.

Plusieurs médias locaux s’interrogeaient et un groupe de supporters avait dénoncé les rumeurs de départ du capitaine de l’effectif depuis la saison dernière, se questionnant sur le projet sportif de l’ASM. À tel point que le club a été contraint de publier un communiqué pour *«clarifier la situation et fait savoir qu’il n’y aura pas de départ, d’ici la fin du mercato, de son capitaine Denis Zakaria, qui a pu faire récemment l’objet d’un intérêt d’un club saoudien»*.

Monaco n’a pas souhaité le forcer à rester

Mais après ce court communiqué, le directeur général de l’AS Monaco, Thiago Scuro, a tenu à s’exprimer davantage sur le sujet en conférence de presse : «il n’était pas question de convaincre Zakaria de rester, mais traiter l’offre avec respect, présenter les faits, les discussions en cours. On a décidé que la meilleure option était de le garder. Il n’y a pas eu ni friction ni conflit. Ça a duré moins de 48 heures entre le début et la fin de ces discussions internes», a-t-il d’abord assuré.

«On est proche des joueurs au quotidien. Cela rend les situations plus faciles à gérer. Il y a de la confiance, entre Adi (Hütter) et moi, avec les joueurs. Zakaria fait partie des capitaines, nous avons beaucoup d’interactions depuis deux ans (…) Cette situation n’a eu que peu d’impact parce que c’était sur un jour off. On a pu parler sereinement, il a eu du temps pour réfléchir, et maintenant la page est tournée», a ajouté le DG. De bon augure avant le premier gros choc de la saison sur la pelouse du LOSC, dimanche soir (20h45).