Mercato : le possible départ de Denis Zakaria provoque un tollé à Monaco

Vainqueur du Havre sur le score de 3 buts à 1, l’AS Monaco a provisoirement pris les commandes du classement de Ligue 1. Et dans une dizaine de jours, l’équipe entraînée par Adi Hütter connaîtra ses prochains adversaires en Ligue des Champions. Cependant, le début de saison des Asémistes pourrait être fortement chamboulé. Hier, il n’était pas encore 20h quand nous vous révélions en exclusivité que l’ASM avait trouvé un accord avec Al-Ahli pour le transfert de Denis Zakaria (28 ans).

À l’heure où l’on voyait plutôt des éléments prometteurs tels que Maghnes Akliouche ou Eliesse Ben Seghir quitter le Rocher, le leader de la L1 est-il réellement en passe de vendre son capitaine, la pierre angulaire d’Hütter, à moins de deux semaines de la fin du mercato ? La surprise a en tout cas été totale chez les fins limiers du mercato et la presse locale. «Son départ serait quoi qu’il arrive une immense perte pour Adi Hütter, tant le Suisse équilibre l’équipe par son profil complet dans l’entrejeu», écrit Monaco-Matin dans ses colonnes. Il faut dire que le directeur sportif asémiste, Thiago Scuro, avait tenu un discours ferme sur Zakaria en avril dernier.

Un coup de poignard pour les fans de l’ASM

«Nous nous attendons à ce qu’il reste. C’est une pièce importante de notre process. (…) Notre intention est d’avoir le moins possible de rotation dans l’effectif, comme l’été dernier. On parle beaucoup du recrutement, mais conserver ses joueurs est important. Garder Denis est une des priorités.» Ce revirement de situation a donc été vécu comme un énorme coup de massue pour les supporters monégasques. Après avoir vu leur club de cœur afficher de hautes ambitions et tenter un recrutement audacieux (Pogba, Fati) pour tenter de briller en France, mais aussi en C1, le départ soudain du meilleur joueur de l’équipe rouge et blanche interpelle. Zakaria n’est pas encore parti, mais les premières réactions de mécontentement ne se sont pas fait attendre. Le groupe « Club des Supporters de Monaco » a ainsi publié un communiqué incendiaire.

« CAPITAINE VENDU ? SUPPORTERS TRAHIS ! C’est avec une très grande surprise que nous découvrons dans les médias depuis ce dimanche 17 août le possible départ de Denis Zakaria pour l’Arabie Saoudite. Capitaine de l’effectif depuis la saison dernière, Denis Zakaria est un joueur cadre qui a toujours répondu présent pour le club sur le terrain et dans le vestiaire. Il l’a encore montré au Stade Louis II ce samedi en étant un très grand artisan de la victoire face au Havre. Dans ses différents interviews d’avant-saison, notre directeur sportif a répété que l’objectif du club était d’assurer la stabilité et de se rapprocher du PSG. Les paroles se sont-elles évaporées face à un gros chèque ? Le club est-il donc prêt à renier tout projet sportif devant une somme importante ? Le Club des Supporters de Monaco s’interroge sur le message envoyé par le club à ses joueurs et à ses supporters et souhaite que le club réfléchisse à l’impact sportif et extrasportif que pourrait avoir une telle décision. Si ce transfert devait se faire, nous attendons des réponses claires et transparentes de la Direction du club. Notre club a-t-il un projet sportif et les moyens de ses ambitions ? »

Monaco a déjà des pistes pour remplacer Zakaria

Un sentiment partagé par l’un des médias dédié à l’actualité rouge et blanche. «C’était un long dimanche comme les autres, enfin, après plus de deux mois sans L1. L’ASM l’emportait face au HAC et cette douce torpeur dominicale permettait aux supporters les plus attentifs de sereinement découvrir, une à une, les formations concurrentes qui croisaient le fer dans l’après-midi. Avant de clore cette première journée et avec une brutalité sans nom, le rocher tout entier nous tombait sur la tête : Al-Ahli et l’ASM tombaient d’accord pour le transfert de Denis Zakaria ! (…) Fake news ? Boule puante ? Mauvaise blague ? On serait tenté instinctivement de penser au cumul des trois», a écrit le site ASM-supporter.fr. Cependant, la fronde des fans asmiéste pourrait ne pas peser bien lourd face aux arguments avancés par l’ASM pour justifier une telle opération.

Cela n’étonnera personne, la principale raison du probable départ de Denis Zakaria est financière. Hier, certains « insiders » du mercato avançaient que Monaco aurait reçu 45 M€ pour son milieu suisse (recruté pour 20 M€ il y a deux ans). Un montant qui aurait donc fait pencher la balance. L’ASM aurait un fort besoin de trésorerie et doit faire face à la baisse des droits TV de Ligue 1. Nous pouvons également vous indiquer que le club princier cherche déjà un remplaçant à Zakaria et qu’il dispose de deux, trois pistes, même si aucun nom n’a filtré. Mais la réalité économique de l’octuple champion de France pourrait ne pas être suffisante pour calmer cette fronde des supporters. «L’ASM a besoin d’oseille et s’apprête donc à vendre. Soit ! On peut toujours le déplorer, mais la réalité économique s’impose à nous. (…) Mais ici, ce n’est pas le besoin qui interroge, mais la réponse au besoin ; vendre le seul joueur de notre effectif qui n’a ni égal ni remplaçant ? Vendre fin août ? Vendre en Arabie saoudite ? L’argent était pourtant ailleurs !» La fin du mercato risque d’être pénible à vivre pour les amoureux de l’ASM.