Neymar incertain pour la prochaine liste du Brésil

En raison d’un œdème à la cuisse, contracté lors de l’entraînement du jeudi 21 août, Neymar pourrait ne pas figurer parmi les joueurs convoqués par Carlo Ancelotti pour les prochains matchs de la sélection brésilienne, informe TNT Sports. Aujourd’hui joueur de Santos, l’ancien Parisien et Barcelonais a déjà entamé un traitement avec le staff médical du club pour tenter d’être rétabli à temps pour la rencontre contre Fluminense, prévue le 31 août à la Vila Belmiro.

La suite après cette publicité

Le Peixe a rapidement informé la Confédération Brésilienne de Football (CBF) de la situation, avant l’annonce officielle de la liste de la Seleção, prévue pour le lundi 25 août. La dernière apparition de Neymar sous le maillot brésilien remonte à octobre 2023, lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026, contre l’Uruguay (défaite 2-0) et le Venezuela (1-1).