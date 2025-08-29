Manchester City a pris une décision radicale pour Savinho

Fin du suspens, Savinho ne quittera pas Manchester City cet été. Malgré l’insistance de Tottenham depuis plusieurs semaines, prêt à monter jusqu’à 80 millions d’euros pour s’attacher les services du Brésilien, les dirigeants des Sky Blues ont finalement décidé de fermer la porte à toute négociation selon le quotidien brésilien Globo. Pep Guardiola compte sur son ailier de 21 ans, sous contrat jusqu’en 2029, et voit en lui un élément capable de jouer un rôle accru cette saison après une première année prometteuse.

Blessé en préparation, Savinho n’a pas encore disputé de match officiel cette saison, mais reste un atout important pour les Citizens dans la rotation. Lors de l’exercice 2024-2025, l’ancien joueur de Gérone avait disputé 48 rencontres toutes compétitions confondues, dont 36 comme titulaire, pour 3 buts et 11 passes décisives. De retour à l’entraînement, l’ancien joueur du PSV veut confirmer son statut avec Manchester City, avec en ligne de mire la Coupe du Monde 2026 avec la Seleção.