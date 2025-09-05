Qualifs CdM 2026 : la France dompte l’Ukraine pour son entrée en lice

Objectif 2026. Ce vendredi soir, l’équipe de France lançait sa campagne qualificative pour la prochaine Coupe du Monde. Présents dans le groupe D aux côtés de l’Islande et de l’Azerbaïdjan, les Bleus débutaient leur périple par un déplacement à la Tarczynski Arena pour défier l’Ukraine de Sergueï Rebrov. Pour ce premier défi, Didier Deschamps optait pour un 4-2-3-1 avec Maignan dans les buts, Koundé et Digne sur les côtés, Konaté et Upamecano en charnière centrale. Au milieu, Koné et Tchouaméni étaient associés alors qu’Olise accompagnait Barcola, Doué et Mbappé sur le front de l’attaque.

En face, les Ukrainiens s’organisaient, eux, en 4-5-1 avec Trubin dans les cages alors que le joueur du PSG Ilya Zabarnyi évoluait lui en défense. En attaque, Dovbyk était lui soutenu par Sudakov, Yarmolyuk et Kaliuzhnyi. Après des premières minutes équilibrées, l’équipe de France prenait progressivement le contrôle des opérations et était récompensée. En jambes, Barcola trouvé sur la gauche, temporisait avant de centrer en direction d’Olise, qui concluait d’une frappe du gauche en finesse (0-1, 10e). Libérée par cette ouverture du score, l’équipe de France poursuivait son entreprise et manquait le break à plusieurs reprises.

Les Bleus font le job !

Après une nouvelle frappe d’Olise repoussée par Trubin (18e), Doué butait lui aussi sur le portier ukrainien (19e) alors que Mbappé voyait lui sa tentative s’envoler (23e). En contrôle, la France poussait encore. Sur un bon service de Doué dans la surface adverse, Tchouaméni contrôlait en pivot avant de tenter une frappe du droit qui passait juste à côté de la cage de Trubin (36e). Au retour des vestiaires, Dembélé succédait lui à Doué, touché, mais la physionomie de cette rencontre ne changeait guère. Solide défensivement, l’équipe de France gérait son avance face à des Ukrainiens valeureux mais limités.

Dans la dernière demi-heure, les Bleus manquaient une nouvelle fois le break. Sur une très belle passe aérienne de Tchouaméni, Dembélé enchaînait d’une reprise de volée du gauche, à bout portant, mais Trubin s’interposait encore (58e). Rarement inquiétés, les Bleus frôlaient pourtant la correctionnelle dans la foulée. Après un sauvetage miraculeux de Konaté sur sa ligne (65e), Maignan était lui sauvé par son poteau sur une tête de Zabarnyi (66e). Bousculée, la France repartait à l’offensive et Olise se signalait à nouveau mais sa frappe enroulée passait à côté des cages ukrainiennes (68e).

En fin de match, Rabiot faisait son apparition mais les Bleus subissaient un nouveau coup dur. Entré à la pause, Dembélé rechutait et devait céder sa place. Une mauvaise nouvelle qui ne perturbait pas la France. Impressionnant ce vendredi soir, Tchouaméni lançait Mbappé sur orbite. Face à Zabarnyi, l’attaquant du Real Madrid percutait avant de tromper Trubin d’une frappe limpide du droit (0-2, 82e). Un but sécurisant finalement la première victoire des Bleus dans cette campagne qualificative et permettant aux hommes de Didier Deschamps de prendre la tête du groupe D aux côtés de l’Islande.